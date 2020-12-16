Обнародовано видео момента падения электроопор на столичном Шулявском мосту. Видео опубликовано в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook.

На записи, снятой видеорегистратором одного из авто, видно, как падающие опоры обрывают провода и повреждают проезжавший по мосту автомобиль.

Напомним, 15 декабря около 14:00-15:00 произошло падение трех опор освещения в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе. Опоры расположены на полосе движения в направлении ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.