В среду, 30 декабря, на Шулявском мосту в Киеве вместо упавших электроопор установили новые, сообщает APnews.

«Основную часть столбов уже установили. Оценить качество монтажа не представляется возможным, так как велись работы по установке верхней части столба, где находятся световые элементы. После установки к ним подведут электричество», - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря около 14:00-15:00 произошло падение трех опор освещения в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе. Опоры расположены на полосе движения в направлении ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.

По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).