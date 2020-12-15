Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская уволилась с работы.

«Шесть лет своей жизни я посвятила развитию коммуникаций Службы безопасности Украины. Это был очень интересный и ценный опыт. За это время судьба свела меня с настоящими офицерами-патриотами, которые делали все возможное и невозможное для защиты нашей страны от российского агрессора», - написала она в Facebook.

«Иногда, мне как PRщику, было очень жаль, что самые интересные, самые значительные операции Службы, какими бы гордилась любая спецслужба мира, оставались «за кадром» общественного внимания в интересах государственной безопасности. Надеюсь, придет время и общество не только узнает, но и даст им надлежащую высокую оценку», - добавила Гитлянская.

Она поблагодарила своих коллег в СБУ и партнеров из других правоохранительных органов за сотрудничество. А также журналистов за понимание специфики работы спецслужбы и за хорошие материалы об СБУ. «Да и за острые критические материалы тоже – это побудило нас исправляться и быть лучше», - добавила она.

Гитлянская отметила, что выходит на новую работу в сфере государственных коммуникаций.

Елена Гитлянская много лет работала корреспондентом информационного агентства УНИАН. В 2008 году получила звание заслуженного журналиста Украины. 3 октября 2014 года она стала руководителем пресс-центра Службы безопасности Украины, сменив на должности Марину Остапенко.