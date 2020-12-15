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По факту падения трех электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Сегодня, 15 декабря 2020, около 15:00 в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро «Шулявская» упали строительные опоры путепровода. Оперативной группой, которая сразу прибыла на место происшествия, установлено, что наблюдается падение трех елекроопор непосредственно на путепроводе. В результате инцидента повреждено 9 автомобилей. Пострадавших среди граждан нет.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственный отдел Соломенского управления полиции в Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная ответственность – на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ.
ForUm

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