Причины падения трех опор освещения на транспортной развязке на Шулявском путепроводе будут устанавливать правоохранительные органы, сообщили в КГГА.

Генеральный подрядчик реконструкции путепровода уже обратился с заявлением в полицию. Также в полицию с соответствующим заявлением обратился заказчик выполнения работ - КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев».

В настоящее время на месте происшествия работают представители дирекции, специалисты КП «Киевпастранс» и аварийная бригада КП «Киевгорсвет».

Сейчас движение троллейбусов №22, 27, 30, 42 организовано:

№22 - до ул. Дегтяревской и Индустриального путепровода;

№27 - ст. м. «Почайна» - ул. Дегтяревская;

№30 - через Воздухофлотский проспект (в оба направления) - ст.м. «Лукьяновская»;

№42 - до Индустриального путепровода.

Напомним, 15 декабря около 14:00-15:00 произошло падение трех опор освещения в районе транспортной развязки на Шулявском путепроводе. Опоры расположены на полосе движения в направлении ул. В. Гетьмана и ул. А. Довженко.