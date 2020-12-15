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Во Франции официально рекомендовали не применять экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test из-за случаев ложных результатов.

Об этом сообщил регулятор - Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения, передает Укринформ.

«Нас проинформировали о получении ложных положительных результатов в нескольких аптеках во Франции с применением экспресс-тестов VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (производитель - VivaChek). Проведенное расследование подтвердило, что действие и безопасность этих тестов не гарантированы», - отметил национальный регулятор.

Национальное агентство рекомендует сетям аптек больше не применять этот тест и заблокировать любые действия в отношении имеющихся партий.

Дальнейшие инструкции относительно теста поступят позднее.

Экспресс-тест VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 применяется для диагностики антител COVID-19. Он также широко предлагается в сетях аптек в Украине. Стоимость теста, по данным специализированных сайтов, от 220 до 450 грн.
ForUm

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