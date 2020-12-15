Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах, сообщили в Кремле. Путин не спешил поздравлять Байдена, получившего поздравления от других мировых лидеров. В Кремле заявляли, что нужно дождаться официального объявления итогов выборов.

Путин направил Байдену поздравительную телеграмму, в которой «пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», говорится в сообщении Кремля.

Путин также подчеркнул, что со своей стороны «готов к взаимодействию и контактам».

Он поздравил Байдена спустя шесть недель после выборов, отмечает ВВС.

Ранее во вторник коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена на выборах - он получил 306 голосов выборщиков при необходимых 270. Результаты выборов президента Конгресс США должен утвердить 6 января.

Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор не признал свое поражение на выборах, утверждая, что голосование сопровождалось массовыми фальсификациями.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. 7 ноября Байдена начали поздравлять с победой главы зарубежных государств.

В Кремле заявляли, что президент России не спешит поздравлять Байдена, поскольку считает корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов.