Над рядом столичных автомагистралей в ночь на вторник появились растяжки с изображением директора НАБУ Артема Сытника и текстом «Давай, до свидания»
Фотографии начали выкладывать пользователи соцсетей, пишет издание «Капитал».
Кто именно стоит за размещением плакатов против Артема Сытника – неизвестно. Возможно, появление растяжек связано с завтрашней датой. 16 декабря истекает трехмесячный срок, который Конституционный суд дал на урегулирование ситуации вокруг НАБУ и его директора.
Напомним, что в августе назначение Артема Сытника было признано неконституционным. Тем не менее, директор НАБУ отказался уйти в отставку и продолжает исполнять обязанности.
19 ноября президент Владимир Зеленский заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, несмотря на решение Конституционного суда.
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