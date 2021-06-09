Украина уже имеет негативные последствия сложившейся ситуации вокруг исчезновения бывшего судьи Николая Чауса, заявил глава НАБУ Артем Сытник в интервью Радио Свобода.

«Потому что если Чаус появится в Украине, мы должны его задержать, выполнить решение суда о его аресте и продолжать расследование. Если он появится на территории другой страны, не имеет значения какой – мы его вообще тогда никогда не получим на территории Украины», - сказал председатель НАБУ.

В случае если Чаус появится за рубежом – вопрос экстрадиции не будет стоять, считает Сытник. И это не только подорвет авторитет Украины в этом деле, а поставит под сомнение международное сотрудничество с Интерполом, говорит он.

«Потому что такие нелепые действия этих людей - это, возможно, было умышленно сделано, чтобы подорвать авторитет Украины на международной арене. Но уже мы имеем полностью негативные последствия, надо только дождаться, где этот человек появится», - добавил Сытник.

Глава НАБУ добавил, что расследованием исчезновения Чауса сейчас занимается СБУ, и результатами наработок там не делятся.

Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля 2017 года. Он подозревается в получении 150 тысяч долларов взятки. Эти деньги нашли в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

27 октября 2017 года Интерпол объявил его в розыск.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия на своем заседании уволил Чауса с должности судьи Днепровского районного суда города Киева.

3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.