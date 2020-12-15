Верховная Рада, которая сегодня рассмотрит проект госбюджета-2021 во 2-м чтении, намерена установить должностной оклад председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (84,08 тыс. гривен), в то время, когда Минздрав призывает парламент повысить зарплаты медикам.

За принятие законопроекта №4107 за основу проголосовали 269 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Рада намерена установить должностные оклады членов Национального совета в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года (1 прожиточный минимум для трудоспособных лиц 2 102 гривны): для председателя Национального совета - 40 (84,08 тыс. гривен), для первого заместителя председателя Национального совета - 37 (77,774 тыс. гривен), для заместителя председателя Национального совета и ответственного секретаря Нацсовета - 35 (73,57 тыс. гривен), для члена Нацсовета - 33 (69,366 тыс. гривен).

Также Рада намерена установить членам Национального совета надбавки, доплаты, премии и другие выплаты в пределах соответствующих бюджетных назначений в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины и по решению Национального совета, при этом размер месячной премии председателя, первого заместителя председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, члена Национального совета не может превышать 30 процентов его должностного оклада.

Кроме того, Рада намерена установить членам Национального совета ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой материальной помощи на оздоровление в размере среднемесячной заработной платы.

Согласно декларации за 2019 год занимавшей тогда должность первого зампредседателя Нацсовета Ольги Герасимюк, в 2019 году она получила 370,423 тыс. гривен зарплаты, таким образом ее среднемесячная зарплата составила 30,9 тыс. гривен, что в 2,5 раза меньше предложенного уровня оклада первого зампредседателя (без учета премий и прочих доплат).

Также Рада намерена установить, что организацию работы председателя и членов Национального совета обеспечивает патронажная служба, в состав которой входят: помощники-консультанты членов Национального совета (по одному представителю), помощник и референт председателя Национального совета, кроме того, председатель Нацсовета имеет право назначить советника на общественных началах.

Должностной оклад помощников-консультантов членов Национального совета, помощника и референта председателя Национального совета устанавливается в размере 1/3 от размера оклада председателя Нацсовета, установление премий и других выплат работникам патронажной службы осуществляется в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2020 года работа Нацсовета получила негативную оценку, как Президента, так и профильного парламентского комитета.

4 апреля Зеленский уволил всех 4 членов Нацсовета по своей квоте из-за неудовлетворительной оценки деятельности по результатам расмотрения отчета, но затем двоих из них назначил опять.

8 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует парламенту признать работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания неудовлетворительной, Рада так и не рассмотрела отчет.

Тем временем, действующий министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал проект бюджета из-за того, что на зарплаты медикам выделили почти в два раза меньше: вместо 159 млрд грн на медицину нужно выделить 296 млрд.

По его мнению, справедливые зарплаты врачей - это 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс грн. Такой уровень оплаты труда медработников был заложен Минздравом. И министерство надеется, что он будет учтен при голосовании проекта бюджета-2021.

А украинские медики массово записывают видеообращения и угрожают национальной забастовкой.