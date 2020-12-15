Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующий проект закона №4100-д проголосовали 311 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Бюджетный кодекс, которыми урегулированы правовые основы функционирования бюджетной системы Украины, межбюджетных отношений, создание надлежащей ресурсной базы для осуществления полномочий органов местного самоуправления на новой территориальной основе в связи с принятием Закона Украины от 16.04.2020 №562-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин», постановления Верховной Рады Украины от 17.07.2020 №807-IX «Об образовании и ликвидации районов».

Законом предоставлены Министерству финансов права на осуществление сделок с государственными деривативами, включая их обмен, выпуск, покупку, выкуп и продажу, в том числе за счет осуществления государственных заимствований сверх объемов, определенных на текущий бюджетный период законом о государственном бюджете Украины, с целью уменьшения ожидаемой пиковой нагрузки на государственный бюджет, снижение рисков, связанных с вероятностью увеличения расходов по государственным деривативам в будущем.

Законом вводится инструмент предоставления государственных гарантий на портфельной основе, направленный на поддержку государством субъектов хозяйствования микро-, малого и среднего предпринимательства путем гарантирования государством частичного выполнения обязательств, которые не превышают 80 процентов общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80 процентов по каждому отдельному кредиту.

Законом урегулирована на законодательном уровне консолидация на едином казначейском счете средств (налоги, сборы и другие платежи, контролируемых налоговыми органами), уплаченных налогоплательщиками на единый счет, их зачисление на соответствующие счета, открытые в Казначействе для зачисления доходов государственного и местных бюджетов, своевременное перечисления ошибочно и/или излишне зачисленных через единый счет в государственный и местные бюджеты средств между видами доходов и бюджетов с целью обеспечения реализации статьи 351 Налогового кодекса Украины в соответствии с Законом Украины от 04.10.2019 №190-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Законом согласовано с Высшим советом правосудия перераспределение расходов между распорядителями бюджетных средств низшего уровня в системе Государственной судебной администрации Украины, что приводит к изменению объемов расходов судов, в соответствии с рекомендациями Счетной палаты, предоставленных по результатам аудита эффективности использования Высшим советом правосудия бюджетных средств на формирование судейского корпуса и контроль за его деятельностью.

Законом урегулировано на законодательном уровне осуществление покрытия кассовых разрывов общего фонда государственного бюджета за счет средств единого казначейского счета в соответствии с рекомендациями Счетной палаты.

Законом согласованно терминологический аппарат и положения Бюджетного кодекса с изменениями, внесенными в Земельный кодекс, Налоговый кодекс, Законы Украины «О публичных закупках», «О местном самоуправлении в Украине», «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин», «О среднем образовании».