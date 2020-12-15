В каждом четвертом медицинском учреждении в мире нет адекватных санитарно-гигиенических условий, в частности водопровода, что нельзя игнорировать в период пандемии COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

«Работая в учреждениях, где нет чистой воды, нормальных туалетов и даже мыла, медицинские работники и пациенты подвергают свою жизнь опасности», - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Она добавила, что эта ситуация существовала и до пандемии COVID-19, «но сейчас такие проявления неравенства уже нельзя игнорировать».

Отмечается, что сейчас в таких неприемлемых условиях работают и лечатся почти 1,8 миллиарда медиков и пациентов. Все они подвержены повышенному риску заражения COVID-19 и другими заболеваниями.

Согласно этому заявлению ЮНИСЕФ и ВОЗ, «пандемия COVID-19 выявила ряд серьезных недостатков в системах здравоохранения». Так, в частности, оказалось, что в каждой четвертой больнице нет водоснабжения, в каждой третьей - устройств для гигиенической обработки рук в местах оказания помощи, в каждом десятом учреждении нет вообще никаких предметов санитарии, в том числе туалетов. А примерно треть больниц мира не оснащена безопасными средствами сортировки и утилизации отходов.

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в 47 наименее развитых странах мира, где в каждой второй больнице и поликлинике нет базового водоснабжения, а в трех из пяти нет туалетов.