Ставленник президента Трампа на должности генерального прокурора США Уильям (Билл) Барр подал официальное письмо главе Белого дома с просьбой об отставке перед Рождественскими праздниками.

Об этом сообщил сам американский президент на официальной твиттер-странице, передает Укринформ.

«Только имел очень приятную встречу с генеральным прокурором Биллом Барром в Белом доме. Наши отношения были очень хорошими, он выполнил прекрасную работу! Согласно письму, Билл идет (в отставку. - Ред.) перед Рождеством, чтобы провести каникулы со своей семьей «, - написал Трамп.

В другом сообщении действующий глава Белого дома отметил, что обязанности генпрокурора, который также возглавляет Министерство юстиции США, будет исполнять заместитель Барра Джефф Роузен.

Трамп также обнародовал содержание письма от генпрокурора США. В нем Барр, в частности, называет Соединенные Штаты «глубоко разделенной страной» и выражает намерение оставить администрацию 23 декабря.