В селе Пийтерфолво в Виноградовском районе на фасаде сельского совета неизвестные сделали надпись провокационного характера.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование, сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к происшествию. По факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы.

На стене здания неизвестные оставили послание от имени якобы «Правого сектора» со словами «Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор».