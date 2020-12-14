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В селе Пийтерфолво в Виноградовском районе на фасаде сельского совета неизвестные сделали надпись провокационного характера.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование, сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.  

Принимаются меры по установлению лиц, причастных к происшествию. По факту нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы.

На стене здания неизвестные оставили послание от имени якобы «Правого сектора» со словами «Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем. Правый сектор».
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