Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора коммунального предприятия «Днипровский метрополитен» за служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

По данным следствия, в июле 2016 между КП «Днипровский метрополитен» Днипровского горсовета и акционерным обществом заключен контракт о завершении строительства метрополитена в Днипре.

Директор коммунального предприятия, достоверно зная, что подрядчик отстает от графика, подписал изменения в контракт, которыми позволил предприятию получать средства независимо от факта выполнения работ.

В результате таких действий за период 2018-2019 годов подрядчику излишне перечислены бюджетные средства в сумме более 270 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись.

Также после подписания должностным лицом изменений в контракт было безосновательно выделено более 14 млн грн на строительство объекта, необходимости в котором не было, поскольку аналогичный построен в 2012 году.

Кроме того, в октябре 2019 бездействие должностного лица во время строительства метрополитена привело к возникновению чрезвычайной ситуации – частично разрушено здание общежития НТУ «Днипровская политехника», которое находится рядом с объектом строительства.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Следственное управление Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.