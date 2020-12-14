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Украинцы пятый год подряд удерживают лидерство среди иностранцев по количеству купленной жилой недвижимости в Польше. Об этом сообщает Dziennik.pl со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Польши, передает LIGA.net.

Граждане Украины купили в Польше 3200 квартир в 2019 году общей площадью 160 700 кв.м, уточняет издание.

Также украинцы оформили право собственности на 53,3 га земли под застройку жилой недвижимости.

Жители Украины чаще всего покупают квартиры в больших городах, куда они выезжают на заработки.

Dziennik обращает внимание, что все больше украинцев переезжает на постоянное место жительства в Польшу. Если в 2019 году, только 13% украинцев подтвердили свое намерение остаться в Польше на период от трех лет и более, то в 2020 году таких уже 50%. Что означает, что украинцы в ближайшее годы сохранят за собой лидерство среди иностранцев по покупке жилья в стране, делает вывод издание.

Всего, в 2019 году иностранцы купили в Польше 8500 квартир и 2500 коммерческих помещений.

«В этом году МВД с большим запозданием подало годовой отчет в Сейм с данными по покупке недвижимости иностранцами», – объясняет издание дату публикации отчета об активности иностранцев на рынке недвижимости Польши.
ForUm

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