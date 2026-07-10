Музикант пояснив, чому видаляє з YouTube пісню «Росте черешня в мами на городі»

Співак Юрій Йосифович повідомив, що найближчим часом видалить із цифрових платформ свою версію пісні «Росте черешня в мами на городі» через претензії правовласника.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами музиканта, перед записом композиції він намагався офіційно отримати дозвіл на її виконання. Ідею записати пісню Анатолія Горчинського до Дня матері, довелося відкласти через неможливість знайти правовласників.

Зрештою музиканту вдалося зв'язатися з донькою композитора, яка дала дозвіл на запис твору. Після цього нова концертна версія пісні була опублікована.

Втім, згодом із претензіями звернувся інший спадкоємець автора, який, за словами Йосифовича, є єдиним власником майнових авторських прав. Музикант стверджує, що ця інформація не була публічно доступною, а про існування іншого правовласника його не повідомили.

За словами Йосифовича, правовласник одразу подав скаргу на його YouTube-канал і запропонував придбати ліцензію на використання твору.

Музикант зазначив, що поважає право спадкоємця розпоряджатися творчою спадщиною та отримувати авторську винагороду. Водночас він пояснив, що запропоновані умови ліцензування є економічно невиправданими.

«Ми вирішили видалити запис, оскільки монетизація цієї пісні ніколи не перекриє вартости запропонованої ліцензії, та й то лише на два роки», — написав він.

За словами виконавця, відео вже видалили з TikTok і Facebook, а найближчим часом його приберуть і з YouTube.

Йосифович також висловив жаль через спосіб, у який відбувалося спілкування з правовласником. На його думку, такий підхід не сприяє тому, щоб музична спадщина Анатолія Горчинського отримувала нові виконання та знаходила нових слухачів.