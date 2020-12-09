также в разделеОбщество
Владельца судна «Аметист» и АМПУ обязали убрать нефть из моря
НАН: За 20 лет из Украины эмигрировали около 3 миллионов человек 6
Кличко: Сделать массовое тестирование в Украине сегодня почти нереально 8
Кабмин продлил общий карантин до 28 февраля 37
На родину вернулись двое украинцев, которых с 2017 года удерживали в Ираке 12
Кабмин запланировал перепись населения на 2023 год 9
Минздрав изменит алгоритм тестирования на COVID-19 17
Спасатели предупреждают о сильном ветре и гололеде на Правобережье 8
Кабмин назвал даты зимнего локдауна 75
Глава облуправления пытался дать взятку руководителю Госгеокадастра 15
Прокурор: Янукович не имеет права присутствовать на заседании, это пиар 15
Укрзализныця запускает еще один поезд в Рахов 8
Пожар в бывшем кинотеатре в Полтаве потушили 9
Совладелец сгоревшего отеля «Токио Стар» умер от коронавируса 20
Суд в очередной раз обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело судей ОАСК 11
Укрпочта предупреждает о масштабном мошенничестве от ее имени 32
Хомчак обещает вскоре вооружить военных антидроновыми ружьями 30
SpaceX перенесла испытания прототипа корабля для полета на Марс 20

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой «приватизацией» Государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение Массандра», который относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

«Российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому не должна допускаться государством-оккупантом национализация или дальнейшая «приватизация» имущества», - подчеркнули в ведомстве.

Следовательно, любое отчуждение имущества украинского госконцерна «Массандра» является преступлением.

Правоохранительными органами Украины осуществляется уголовное производство по факту незаконной национализации концерна «Массандра» оккупационными властями.

В соответствии с указом президента Украины от 15 мая 2017 по экспроприированному российской оккупационной администрацией предприятию «Массандра» были введены ограничительные меры (санкции), действие которых был продлен до июня 2021 года. МИД призывает международное сообщество не участвовать в так называемой «приватизации» и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
1791 грн.
7
Теги