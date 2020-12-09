Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с запланированной так называемой «приватизацией» Государственного концерна «Национальное производственно-аграрное объединение Массандра», который относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

«Российская сторона в очередной раз нарушает нормы международного гуманитарного права, согласно которому не должна допускаться государством-оккупантом национализация или дальнейшая «приватизация» имущества», - подчеркнули в ведомстве.

Следовательно, любое отчуждение имущества украинского госконцерна «Массандра» является преступлением.

Правоохранительными органами Украины осуществляется уголовное производство по факту незаконной национализации концерна «Массандра» оккупационными властями.

В соответствии с указом президента Украины от 15 мая 2017 по экспроприированному российской оккупационной администрацией предприятию «Массандра» были введены ограничительные меры (санкции), действие которых был продлен до июня 2021 года. МИД призывает международное сообщество не участвовать в так называемой «приватизации» и воздерживаться от любых форм сотрудничества с незаконно национализированным Российской Федерацией концерном до момента возврата его в управление правительства Украины.