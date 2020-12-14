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Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО информирует о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной кибератаки в США.

От атаки пострадали почти все государственные учреждения США, отметили в СНБО.

«Взлом произошел через сервер обновлений системы управления продуктами SolarWinds Orion Platform (ее версии 2019.4 - 2020.2.1 HF1). Атаку связывают с деятельностью хакерской группы APT29 или Cozy Bear, которую отчасти обвиняют в связях со службой внешней разведки РФ», - говорится в сообщении.

Согласно информации, которую сейчас имеет НКЦК, атака очень похожа с атакой Ransom: Win32/Petya, имевшей место в Украине в 2017 году.

Учитывая, что продукты SolarWinds не являются распространенным в использовании государственными органами в Украине, риски для поражения государственных украинских систем не являются критическими.

«Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, грозит тем субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, и в Украине, которая находится с Российской Федерацией в состоянии гибридной войны. Субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, рекомендуется проверить свои сети на наличие показателей компрометации.

Информацию о том, как выявить угрозу в продуктах SolarWinds Orion, можно скачать здесь.

Напомним, 12 декабря НКЦК предупреждал о повышенном уровне киберугроз в Украине из-за кибератаки на FireEye.
ForUm

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