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Следователи Государственного бюро расследований в Киеве разоблачили, задокументировали и пресекли противоправную деятельность заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из УП ГУНП в г. Киеве, которые требовали и получили неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию преступной деятельности (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, сотрудники полиции удерживали гражданина Украины в пределах гаражного кооператива и требовали от него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря.

11 декабря в порядке ст. 208 УПК Украины сотрудники ГБР задержали правоохранителей «на горячем» во время получения ими неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от гражданина Украины.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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