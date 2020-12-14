Украина в пятницу, 11 декабря, осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму 600 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что этот дополнительный выпуск увеличил общую сумму еврооблигаций в обращении с процентной ставкой 7,253% и погашением 15 марта 2033 года, общая непогашенная сумма которых составила 2 миллиарда долларов. Довыпуск прошел с доходностью 6,20% и ценой предложения при вторичном размещении 108,914%.

Совместными лид-менеджерами транзакции еврооблигаций выступили BNP Paribas and Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 18 декабря 2020 года.

По данным Минфина, привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Мы рады объявить о прайсинге очередного публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Расчетная доходность в 6,20% - это самая низкая доходность по публичным еврооблигациям в долларах США в истории Украины. Поддержка международных финансовых организаций и инвестиционного сообщества - чрезвычайно важная для нас в этом непростом году", - заявил министр финансов Украины Сергея Марченко.