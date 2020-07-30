Сегодня, 30 июля, Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму 2 млрд долл. с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Также был завершен обмен еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году.

Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin. В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долл., а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении – 1,013 млрд долл.

Отмечается, что эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга. «2020 - это год, полный вызовов для развивающихся стран, поскольку все они вынуждены финансировать гораздо больший дефицит государственного бюджета, чем это изначально предполагалось. Несмотря на это, нам удалось не только вернуться на рынки после того, как мы обеспечили достаточное количество льготного финансирования для покрытия дефицита госбюджета, но и проактивно уменьшить объем погашений внешнего долга для уменьшения рисков рефинансирования в ближайшие годы», - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%). Спрос со стороны инвесторов Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций - их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 млрд долларов США от более 200 инвесторов со всего мира.