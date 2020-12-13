также в разделеМир
Власти Британии советуют запастись продуктами 2
США запросили информацию о деятельности сына Байдена в Украине 8
Гутерриш призвал все страны мира объявить «чрезвычайное положение климата» 7
The Times: Навального пытались повторно отравить 24
В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана 23
Германия рассматривает ужесточение карантина 19
Ушел из жизни актер Валентин Гафт 49
В Карабахе заявили о перестрелке с азербайджанскими военными 26
Швейцария продлила санкции против Лукашенко и его сына 13
Верховный суд США отклонил иск Техаса по выборам президента 19
В мире на COVID-19 заболели более 70 млн человек 81
В США разрешили использовать вакцину Pfizer 17
В водах Германии возобновили строительство «Северного потока-2» 293
«Репортеры без границ» назвали самую опасную для журналистов страну Европы 28
WADA: Спортсмены из РФ чаще всех нарушали антидопинговые правила 10
СМИ: США готовят санкции против Турции за покупку ракет у России 15
Time назвал человека года 223
Институт Pantone назвал два цвета 2021 года 32

Президент Армении Армен Саркисян требует созвать внеочередное заседание парламента. Он заявил о нарушении азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба президентского аппарата.

«12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента», - указано в сообщении.

В ходе заседания парламента планируется рассмотреть причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее.

Кроме того, Саркисян обратился к Министерству обороны и МИД. Он просит незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного соблюдения перемирия.

Напомним, в Карабахе заявили о перестрелке с азербайджанскими военными.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги