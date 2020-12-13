Власти Британии в связи с возможным повышением цен из-за Brexit советуют магазинам запастись продуктами.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Эксперты предупреждают, что цены на продукты могут вырасти на 3−5%, а на отдельные товары — более чем на 50%

В стране ожидается дефицит некоторых продуктов, в том числе овощей, если страна выйдет из ЕС без торговой сделки. Совет министров Великобритании порекомендовал магазинам сделать запасы продуктов на случай выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения

Производители предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца, пишет издание. Специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, который наблюдался в первые месяцы пандемии.

Власти также посоветовали поставщикам лекарств, медоборудования и вакцин запастись товарами, которых бы хватило на шесть недель.

31 января 2020 года Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе.

Страна вышла из ЕС с утвержденным соглашением между Лондоном и Брюсселем, которое Европейский парламент ратифицировал 29 января. В соответствии с соглашением, еще почти год продлится переходный период: до 31 декабря 2020 года торговые и таможенные соглашения между ЕС и Великобританией остаются действительными.

В данный момент обе стороны хотят подписать соглашение о дальнейших отношениях. Такая сделка должна урегулировать все аспекты экономических отношений и торговли Лондона и Брюсселя.