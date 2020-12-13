Власти Британии в связи с возможным повышением цен из-за Brexit советуют магазинам запастись продуктами.
Об этом сообщает The Sunday Times.
Эксперты предупреждают, что цены на продукты могут вырасти на 3−5%, а на отдельные товары — более чем на 50%
В стране ожидается дефицит некоторых продуктов, в том числе овощей, если страна выйдет из ЕС без торговой сделки. Совет министров Великобритании порекомендовал магазинам сделать запасы продуктов на случай выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения
Производители предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца, пишет издание. Специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, который наблюдался в первые месяцы пандемии.
Власти также посоветовали поставщикам лекарств, медоборудования и вакцин запастись товарами, которых бы хватило на шесть недель.
31 января 2020 года Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе.
Страна вышла из ЕС с утвержденным соглашением между Лондоном и Брюсселем, которое Европейский парламент ратифицировал 29 января. В соответствии с соглашением, еще почти год продлится переходный период: до 31 декабря 2020 года торговые и таможенные соглашения между ЕС и Великобританией остаются действительными.
В данный момент обе стороны хотят подписать соглашение о дальнейших отношениях. Такая сделка должна урегулировать все аспекты экономических отношений и торговли Лондона и Брюсселя.
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