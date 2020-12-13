также в разделеМир
США запросили информацию о деятельности сына Байдена в Украине 8
Обострение в Нагорном Карабахе: Президент Армении требует созвать парламент 14
Гутерриш призвал все страны мира объявить «чрезвычайное положение климата» 7
The Times: Навального пытались повторно отравить 24
В Армении заявили о новом наступлении Азербайджана 23
Германия рассматривает ужесточение карантина 19
Ушел из жизни актер Валентин Гафт 49
В Карабахе заявили о перестрелке с азербайджанскими военными 26
Швейцария продлила санкции против Лукашенко и его сына 13
Верховный суд США отклонил иск Техаса по выборам президента 19
В мире на COVID-19 заболели более 70 млн человек 81
В США разрешили использовать вакцину Pfizer 17
В водах Германии возобновили строительство «Северного потока-2» 293
«Репортеры без границ» назвали самую опасную для журналистов страну Европы 28
WADA: Спортсмены из РФ чаще всех нарушали антидопинговые правила 10
СМИ: США готовят санкции против Турции за покупку ракет у России 15
Time назвал человека года 223
Институт Pantone назвал два цвета 2021 года 32

Власти Британии в связи с возможным повышением цен из-за Brexit советуют магазинам запастись продуктами.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Эксперты предупреждают, что цены на продукты могут вырасти на 3−5%, а на отдельные товары — более чем на 50%

В стране ожидается дефицит некоторых продуктов, в том числе овощей, если страна выйдет из ЕС без торговой сделки. Совет министров Великобритании порекомендовал магазинам сделать запасы продуктов на случай выхода страны из Евросоюза без торгового соглашения

Производители предупредили о возможной нехватке овощей в следующие три месяца, пишет издание. Специалисты по чрезвычайному планированию допускают, что выход из ЕС без сделки вызовет покупательский ажиотаж, который превысит тот, который наблюдался в первые месяцы пандемии.

Власти также посоветовали поставщикам лекарств, медоборудования и вакцин запастись товарами, которых бы хватило на шесть недель.

31 января 2020 года Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе.

Страна вышла из ЕС с утвержденным соглашением между Лондоном и Брюсселем, которое Европейский парламент ратифицировал 29 января. В соответствии с соглашением, еще почти год продлится переходный период: до 31 декабря 2020 года торговые и таможенные соглашения между ЕС и Великобританией остаются действительными.

В данный момент обе стороны хотят подписать соглашение о дальнейших отношениях. Такая сделка должна урегулировать все аспекты экономических отношений и торговли Лондона и Брюсселя.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

2
Теги