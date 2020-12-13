Министерство иностранных дел (МИД) Украины поблагодарило США за выделение средств из оборонного бюджета на 2021 год для нужд украинской армии.

«Положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета помощи по безопасности, в том числе из-за увеличения доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины, а также усиления санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ», — заявили в МИД.

Также в министерстве сообщили, что «США подтвердили свое лидерство в поддержке Украины».

«Мы высоко ценим прочную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении его обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии», — сообщили в министерстве.

Напомним, в оборонном бюджете США на 2021 год также предусмотрены новые санкции против газопроводов Северный поток 2 и Турецкий поток. Также из 740 миллиардов долларов на нужды украинской армии передадут 250 миллионов.