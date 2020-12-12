Cогласно оборонному бюджету США на 2021, на укрепление обороноспособности Украины будет выделено 250 миллионов долларов из общей суммы в 740 миллиардов.
Об этом сообщает Голос Америки.
Сообщается, что на выделение летальной помощи выделят 75 миллионов долларов. Остальные средства пойдут на расширение «полномочия властей США по поддержке Украины в сдерживании России».
Президент Трамп говорил, что может ветировать бюджет, если в него не будет включен пункт об усилении контроля за соцсетями, однако Конгресс и Сенат проголосовали достаточным количеством депутатов для преодоления вето.
Напомним, в оборонном бюджете США на 2021 год также предусмотрены новые санкции против газопроводов Северный поток 2 и Турецкий поток.
Бюджет уже поддержали в Конгрессе и Сенате США. Теперь документ будет отправлен для подписания в Белый дом.
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