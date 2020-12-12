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В Киеве в субботу, 12 декабря, открыли отреставрированную Андреевскую церковь, сообщил в Facebook Минкульт.

Отмечается, что реставрация проходила в три этапа: укрепление холма, на котором стоит храм, реставрация наружных фасадов, работа над интерьерами.

С 15 декабря церковь откроют для посетителей.

Как сообщал министр культуры Александр Ткаченко, в церкви полностью отреставрирован вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи.

«13 декабря в храме проведут первую церковную службу. Символично, что открытие выпало на 320-летие с рождения архитектора», - отметил Ткаченко.

Андреевская церковь была построена в 1747-1762 годах по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Входит в состав Национального заповедника София Киевская. 

С ноября 2018 года церковь перешла в пользование Вселенскому патриархату.
ForUm

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