также в разделеРелигия
Священник УПЦ и врачи рассказали о последствиях аборта 8
В Сербской Церкви считают, что патриарх Варфоломей идет вопреки православной традиции 7
В столичном Десятинном монастыре верующие УПЦ отметили память киевского подвижника Иоанна Босого 5
Епископ УПЦ объяснил, почему в храме может стать плохо 8
В УПЦ назвали 5 главных событий года в жизни Церкви 11
В УПЦ рассказали, можно ли молиться в неканоническом храме 12
В РПЦ заявили, что епископат Поместных Церквей не согласен с признанием ПЦУ 11
На Виннитчине УПЦ объединила православных медиков 14
На Волыни освятили престол в храме УПЦ 7
На Черниговщине архиерей и верующие УПЦ стали донорами крови 7
Священник УПЦ рассказал, почему Бог посылает болезни хорошим людям 17
Семья священника УПЦ просит помощи для лечения матушки 9
Митрополит УПЦ рассказал, почему полученные знания не важны без веры 9
Управделами УПЦ объяснил, что поможет преодолеть страх и тревогу 26
На Виннитчине УПЦ проводит конкурс колядок 13
В УПЦ установили День молитвы за сирот 27
Митрополит УПЦ напомнил о важности единства в Церкви 9
Укрпочта выпустила марку с афонским старцем из Закарпатья 37

В юрисдикцию Русской Православной Церкви приняли 102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки.

Фото: patriarchia.ru

Священный Синод Русской Православной Церкви постановил принять священнослужителей согласно поданным ранее прошениям, сообщает patriarchia.ru.

Также Синод образовал Патриарший Экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий, главе Патриаршего Экзархата Африки иметь титул «Клинский». Митрополитом Клинским, Патриаршим Экзархом Африки назначил архиепископа Ереванского и Армянского Леонида с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией. 

В сферу пастырской ответственности Северо-Африканской епархии включены Центральноафриканская Республика, Республика Камерун, Республика Южный Судан, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Федеративная Республика Сомали, Республика Сейшельские острова и все прочие государства Африки к северу от них. Также в нее вошли ставропигиальные приходы Московского Патриархата в Арабской Республике Египет, Тунисской Республике и в Королевстве Марокко. 

В сферу пастырской ответственности Южно-Африканской епархии включены Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Габонская Республика, Республика Экваториальная Гвинея, Республика Кения, Республика Уганда, Республика Мадагаскар и все прочие государства Африки к югу от них. В состав Южно-Африканской епархии также вошел ставропигиальный приход Московского Патриархата в Южно-Африканской Республике. 

Как сообщалось ранее, после сослужения патриарха Феодора с главой ПЦУ Епифанием ряд клириков Александрийской Церкви заявили о нежелании общаться с раскольниками. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги