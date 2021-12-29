В юрисдикцию Русской Православной Церкви приняли 102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки.

Фото: patriarchia.ru

Священный Синод Русской Православной Церкви постановил принять священнослужителей согласно поданным ранее прошениям, сообщает patriarchia.ru.

Также Синод образовал Патриарший Экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий, главе Патриаршего Экзархата Африки иметь титул «Клинский». Митрополитом Клинским, Патриаршим Экзархом Африки назначил архиепископа Ереванского и Армянского Леонида с поручением управления Северо-Африканской епархией и временного управления Южно-Африканской епархией.

В сферу пастырской ответственности Северо-Африканской епархии включены Центральноафриканская Республика, Республика Камерун, Республика Южный Судан, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Федеративная Республика Сомали, Республика Сейшельские острова и все прочие государства Африки к северу от них. Также в нее вошли ставропигиальные приходы Московского Патриархата в Арабской Республике Египет, Тунисской Республике и в Королевстве Марокко.

В сферу пастырской ответственности Южно-Африканской епархии включены Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи, Демократическая Республика Конго, Республика Конго, Габонская Республика, Республика Экваториальная Гвинея, Республика Кения, Республика Уганда, Республика Мадагаскар и все прочие государства Африки к югу от них. В состав Южно-Африканской епархии также вошел ставропигиальный приход Московского Патриархата в Южно-Африканской Республике.

Как сообщалось ранее, после сослужения патриарха Феодора с главой ПЦУ Епифанием ряд клириков Александрийской Церкви заявили о нежелании общаться с раскольниками.