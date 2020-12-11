В Украине планируют использовать комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.

Об этом заявил и.о. генерального директора ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины» Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

Для этого в Украине создадут около 400 мобильных групп.

«У нас есть два сценария, которые мы будем использовать. Первое - это (проведение вакцинации - ред.) в районных или фельдшерско-акушерских пунктах, в пунктах прививки, которые работают стационарно. И планируется создать около 400 мобильных бригад. Они будут выезжать или к месту работы, или к месту обслуживания, в том числе в отдаленные районы. То есть будет применен комбинированный подход», - сказал Кузин.

Напомним, по расчетам Минздрава, прежде всего вакцинировать от COVID-19 необходимо группы риска по профессиональному, медицинскому и возрастному признакам – примерно 20 млн человек.