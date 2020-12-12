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Верховный суд США отклонил иск генпрокурора штата Техас, который хотел отменить результаты выборов президента.

Об этом сообщает CNN.

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон предлагал признать недействительными миллионы бюллетеней, которые были присланы по почте.

Данный иск был также поддержан президентом США Дональдом Трампом.

13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.

Трамп отказывается признать свое поражение и называет выборы сфальсифицированными. В то же время он заявил, что готов покинуть пост президента, если коллегия выборщиков отдаст победу на выборах Байдену.
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