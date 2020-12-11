Мэра Одессы Геннадия Труханова, заболевшего COVID-19, госпитализировали.

Об этом сообщает Таймер-Одесса, ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

По их данным, Труханова поместили в городскую инфекционную больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. Он находится в боксированной палате с двумя другими пациентами.

Также отмечается, что исполнять обязанности мэра на период болезни Труханова доверили вице-мэру Павлу Вугельману.

Напомним, 10 ноября стало известно, что мэр Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом.