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Несмотря на глобальный мировой экономический кризис и пандемию, макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной.

Об этом заявила на пресс-конференции заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив, передает УНИАН.

«Мы видим стабильность курса валюты и финансового рынка. Мы видим одну из самых низких в истории учетных ставок НБУ и низкий уровень инфляции. Соответственно, если сравнивать сегодняшний кризис с прошлыми кризисными ситуациями 2008 года и 2014-2015 годов, можно сделать вывод, что этот год относительно стабильный с точки зрения финансового рынка и валютно-курсовой политики», - сказала она.
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