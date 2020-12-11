Несмотря на глобальный мировой экономический кризис и пандемию, макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной.
Об этом заявила на пресс-конференции заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив, передает УНИАН.
«Мы видим стабильность курса валюты и финансового рынка. Мы видим одну из самых низких в истории учетных ставок НБУ и низкий уровень инфляции. Соответственно, если сравнивать сегодняшний кризис с прошлыми кризисными ситуациями 2008 года и 2014-2015 годов, можно сделать вывод, что этот год относительно стабильный с точки зрения финансового рынка и валютно-курсовой политики», - сказала она.
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