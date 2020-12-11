Беловодский районный суд Луганской области вынес обвинительный приговор за государственную измену руководительнице структурного подразделения одного из областных государственных учреждений.

По данным СБУ, чиновницу завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам.

Женщину задержали боевики на КПВВ «Станица Луганская» и передали сотруднику ФСБ РФ, через шантаж и психологическое давление заставил ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Представитель вражеской спецслужбы отработал чиновнице задачи по сбору информации о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти.

Полученные сведения она должна была передавать куратору лично во время очередных пересечений линии разграничения.

После возвращения на контролируемую государством территорию женщина была уличена контрразведчиками при попытке выполнить полученное от российской спецслужбы задачи и добровольно сообщила о всех обстоятельствах своей вербовки.

Суд признал гражданку Украины виновной в приготовлении к госизмене. При этом, учитывая, что она способствовала следствию и предоставила важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины, освободил ее от уголовной ответственности.

СБУ в очередной раз призвала граждан Украины воздержаться от посещения ВОТ и отметила, что особый интерес для врага представляют представители органов государственной власти и управления, а также правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственным секретам.