Управление Службы безопасности Украины в Одесской области 7 декабря по результатам тендера заказало ООО «ВиДи Автострада» легковой автомобиль специализированного назначения по 1,22 млн грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші.

Фирма поставит автомобиль Toyota Camry 3.5 L, 8AT в комплектации Premium. Автомобиль будет иметь отделку сидений кожей с перфорацией, декор панели приборов на центральной консоли, узор которого имитирует полудрагоценный камень «Тигровый глаз», подогрев передних и задних сидений, цветной мультимедийный дисплей 7'' на панели приборов, аудио аудиосистему (радиоприемник, CD / MP3 / WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.01'' и акустической системой GPS.

Из дополнительного оборудования - в подкапотной части СГП (сигнально громкоговорящая устройство) мощностью 100 Вт с управлением на микрофоне и специальный стробоскопический световой маяк синего цвета с решеткой радиатора, а также дополнительный металлическая защита двигателя.

Toyota Camry Premium, которую приобрело управление СБУ, является самой дорогой комплектацией. Цена на такой автомобиль, который находится в Украине, составляет 1,18 млн грн, а на авто 2020 года, которые уже заказаны в производство, 1,20 млн грн. В базовой комплектации Camry стоит 809 тыс грн.

На торгах единственным конкурентом «ВиДи Автострада» Виталия Джуринского было ООО «Сервисный центр «Диамант» Павла Волкова из Червонограда, которое предложило на 900 грн. большую сумму. Фирмы не торговались во время аукциона.

Кроме того, 7 ноября Управления Службы безопасности Украины в Одесской области также заказало «ВиДи Автострада» автомобиль специализированного назначения на базе автомобиля Toyota Corolla 1,6L, CVT, в комплектации City за 604 тыс. грн. Автомобиль будет иметь отделку сидений тканью, кондиционер и такое же дополнительное оборудование, как в Toyota Camry. Такой автомобиль без дополнительного оборудования продают за 485-534 тыс. грн. Единственным конкурентом «ВиДи Автострада» тоже было ООО «Сервисный центр «Диамант» с предложением на 800 грн больше. Предприятия тоже не торговались.