Международная организация «Репортеры без границ» назвала Беларусь опасной страной для журналистов в Европе и предоставила 15 рекомендаций относительно того, как остановить беспрецедентные репрессии. Об этом пишет Радио Свобода.

В частности, «Репортеры без границ» призвали Европейский союз заморозить все выплаты финансовой помощи Беларуси, пока там нарушаются права человека.

За четыре месяца в Беларуси:

зафиксировали 449 нарушений свободы слова,

арестованы 368 журналистов,

около половины арестованных были осуждены,

80 журналистов посадили минимум на три дня,

7 журналистов были привлечены к уголовной ответственности или получили угрозы такого преследования,

62 журналиста стали жертвами насилия, жестокого обращения или пыток под стражей.

«Репортеры без границ» призвали европейские институции поддержать журналистов и свободу слова в Беларуси, а также ввести санкции против белорусских властей.

Беларусь занимает 153 место из 180 в рейтинге свободы прессы, который ежегодно составляет организация «Репортеры без границ».