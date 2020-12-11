Международная организация «Репортеры без границ» назвала Беларусь опасной страной для журналистов в Европе и предоставила 15 рекомендаций относительно того, как остановить беспрецедентные репрессии. Об этом пишет Радио Свобода.
В частности, «Репортеры без границ» призвали Европейский союз заморозить все выплаты финансовой помощи Беларуси, пока там нарушаются права человека.
За четыре месяца в Беларуси:
- зафиксировали 449 нарушений свободы слова,
- арестованы 368 журналистов,
- около половины арестованных были осуждены,
- 80 журналистов посадили минимум на три дня,
- 7 журналистов были привлечены к уголовной ответственности или получили угрозы такого преследования,
- 62 журналиста стали жертвами насилия, жестокого обращения или пыток под стражей.
«Репортеры без границ» призвали европейские институции поддержать журналистов и свободу слова в Беларуси, а также ввести санкции против белорусских властей.
Беларусь занимает 153 место из 180 в рейтинге свободы прессы, который ежегодно составляет организация «Репортеры без границ».
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