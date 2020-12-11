Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, досудебным расследованием установлено, что в настоящее время экс-руковолитель ГФС выдал приказы об установлении себе надбавок за интенсивность труда в период 2019-2020 гг. без соответствующего согласования министром, который направляет и координирует деятельность центрального органа исполнительной власти. В результате таких действий подозреваемого Государственному бюджету Украины нанесен ущерб в сумме более 300 тыс. гривен.

Таким образом бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР. Поскольку место нахождения подозреваемого в настоящее время не установлено, исполняющему обязанности руководителя Государственной фискальной службы Украины сообщено о подозрении в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.