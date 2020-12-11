Укрзализныця завершила ремонт пешеходного моста через главные пути станции Киев-Пассажирский. Железнодорожники установили на мосту новое перильное ограждение и провели ряд других работ, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В ходе ремонта заменены ступеньки на северную платформу № 2. Заменено асфальтовое покрытие моста и лестницы, положена тактильная плитка.

Также обновленный мост учитывает потребности людей с инвалидностью. Для них обустроен удобный проход с пандусами для колясок и ручной клади. Кроме того, на мосту и лестнице установлено новое LED-освещение. Этот железобетонный пешеходный мост построен в 1986 году.

Напомним, 26 сентября на пешеходном мосту через пути станции «Киев-Пассажирский» обвалились перила. В результате инцидента никто не пострадал. В УЗ объясняли, что к разрушению привело «постоянное физическое воздействие».