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Укрзализныця восстановила поврежденные перила на пешеходном мосту через главные пути станции Киев-Пассажирский. В конце сентября железнодорожники проведут его плановую диагностику, сообщила пресс-служба компании.

Перила указанного моста обрушились 26 сентября 2020. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, указанный железобетонный пешеходный мост построен в 1986 году. В 2012 году на мосту был уложен новый сход на северную платформу № 2.

В сентябре 2019 отдел диагностики искусственных сооружений Киевского Центра диагностики железнодорожной инфраструктуры провел плановую проверку искусственных сооружений Киевской дистанции пути. Все замечания были устранены, кроме одного: прекратить стихийную торговлю. При проведении весеннего осмотра в марте 2020 замечаний по перилам не зафиксировано.

«Именно постоянное физическое воздействие привело к разрушению перильного ограждения пешеходного моста. Для предупреждения и недопущения стихийной торговли на мосту региональный филиал «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзализныця» неоднократно обращался к Национальной полиции Украины. Последнее обращение было 9 сентября 2020», - сообщили в Укрзализныце.
ForUm

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