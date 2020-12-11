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В пятницу, 11 декабря, на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков, сообщает ГосЧС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица. Ночью в западных областях, днем в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
ForUm

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