В Киеве за выходные, 12 и 13 декабря, из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города, травмировались 1369 человек.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Укринформ.
«12 декабря от гололеда травмировались 947 (832 взрослых, 115 детей), переохлаждение - 2. 13 декабря - гололед 422 (375 взрослых, 47 детей), переохлаждение - 1», - рассказала она.
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