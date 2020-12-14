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В Киеве за выходные, 12 и 13 декабря, из-за гололеда, который образовался на дорогах и тротуарах города, травмировались 1369 человек.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, передает Укринформ.

«12 декабря от гололеда травмировались 947 (832 взрослых, 115 детей), переохлаждение - 2. 13 декабря - гололед 422 (375 взрослых, 47 детей), переохлаждение - 1», - рассказала она.

 
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