Журнал Time назвал «Человеком года – 2020» Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, и Камалу Харрис, которая должна стать его вице-президентом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Выбор «Человека года» редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. (...) Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента», - говорится в статье главного редактора журнала Эдварда Фельсенталя.

В этом году в списке претендентов на звание было всего четыре кандидата – Джо Байден, президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, и «Движение за расовую справедливость», организованное после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В прошлом году «Человеком года» стала эко-активистка Грета Тунберг.