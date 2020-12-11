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Бывшего депутата венгерского парламента Жолта Легиня, которого украинские пограничники поймали с контрабандой сигарет, исключили из партии.

Об этом объявила венгерская партия социалистов (MSZP), членом которой он был, сообщает Европейская правда со ссылкой на Index.

Партия заявила, что Легинь покинул все партийные должности и оставил партию. Социалисты также инициировали немедленное аннулирование его дипломатического паспорта.

Как сообщал ForUm, 10 декабря украинские пограничники на пункте пропуска «Лужанка» задержали Легиня с контрабандой сигарет. На контроле он показал дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

По результатам осмотра его автомобиля пограничники обнаружили в багажнике сигареты без акцизных марок с пометкой «FOR DUTY FREE ONLY».

Жолт Легинь дважды был депутатом венгерского парламента от социалистов.

Согласно сайту MSZP, Легинь был вице-президентом региональной ассоциации партии округа Сабольч-Сатмар-Берег и председателем национального совета партии по вопросам этики и дисциплины.
ForUm

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