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Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины, реализуя информацию от оперативных сотрудников Мукачевского отряда, провели на пункте пропуска «Лужанка» углубленную проверку микроавтобуса «SEAT».

Автомобилем из Украины ехал гражданин Венгрии, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Иностранец предъявил пограничникам дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ДМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой «FOR DUTY FREE ONLY».

Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлена ​​их количество и стоимость.
ForUm

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