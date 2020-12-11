В Киеве и Одессе полицейские задержали членов транснациональной преступной организации, сообщила пресс-служба МВД.

В четверг, 10 декабря, оперативники Департамента стратегических расследований и управления стратегических расследований в Киеве, следователи Главного следственного управления Нацполиции и полиции Киева при силовой поддержке КОРД и роты особого назначения, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины провели третий этап спецоперации для разоблачения членов этнической транснациональной преступной организации.

Задержанные обоснованно подозреваются в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью выкупа или совершении определенных действий в пользу злоумышленников или других лиц.

Суммы колебались от 20 тысяч гривен до 800 тысяч долларов. Уголовные преступления совершались под руководством двух «воров в законе», которые находятся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием. В преступной организации было два обособленных «подразделения» - в Киеве и Одессе. «Работали» они как на территории этих областей, так и в других регионах. В состав группы входило 12 человек.

Лидер и участники группировок – выходцы из другой страны. В ходе документирования их противоправной деятельности полицейские установили лиц, которые помогали злоумышленникам в их противоправной деятельности.

Во время проведения первых двух этапов спецоперации правоохранители задержали лидера преступной организации и четырех ее участников.

Сейчас они находятся под стражей. Еще четырех человек принудительно выдворили за пределы Украины за нарушение норм миграционного законодательства.

10 декабря столичные оперативники и следователи полиции при силовой поддержке спецназовцев провели третий этап полицейской спецоперации на территории Одессы, Киева и Киевской области.

По ее результатам задержали пятерых участников преступной организации. В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов изъяли оружие, боеприпасы, ножи, «черновые» записи, расписки, печати, флэш-накопители, деньги, автомобили и другие вещи, подтверждающие их преступную деятельность на территории Украины. Сейчас двум фигурантам сообщено подозрения по ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Остальным трем – по ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. В целом по результатам проведения трех фаз спецоперации по ликвидации деятельности на территории Украины преступной организации полицейские задержали 10 человек, еще двое – объявлены в розыск. Решается вопрос об избрании пяти фигурантам мер. Следствие продолжается.