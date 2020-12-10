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10 декабря 2020 детективы Национального антикоррупционного бюро уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в 250 тыс. долл. США руководителя ГП «Морской торговый порт «Черноморск» и лицо-посредника.

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Следствие установило, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП имело большинство голосов.

Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечение требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за «лояльность», оценив ее в 250 тыс. долл. США.

Руководитель ГП действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил неправомерную выгоду для дальнейшей передачи должностному лицу ГП «Морской торговый порт «Черноморск».

Этих двух человек задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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