Злоумышленник с ножом и неизвестным предметом в руках угрожал взорвать банковское отделение по ул. Лепорского в Левобережном районе Мариуполя.

Как сообщила полиция Донецкой области, нападающий взял в заложники трех работниц и требовал прибытия руководства полиции.

Мужчина закрыл трех работниц в комнате и угрожал взорвать всех, если не будет выполнено его требования.

Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов.

В ходе развернутой спецоперации была организована работа следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназовцев, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.

Переговоры с мужчиной начали начальник Левобережного отделения полиции Иван Шкуропацкий и командир КОРД с позывным Майор, которые прибыли на место одними из первых. Полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако захватчик не согласился и вел себя агрессивно.

Фигурант выдвинул новые требования: позвонить в Торецк, где он жил раньше. Следовательно, было принято решение задерживать его. В результате операции нападавший был обезврежен и задержан. Им оказался 30-летний житель города Торецка. Заложницы освобождены. Нож и подозрительный предмет изъят.

Коробку проверили взрывотехники: опасных предметов не обнаружено. Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Продолжаются следственные действия.