Комитет по вопросам антикоррупционной политики в режиме видеоконференции рассмотрел два проекта законов о восстановлении полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции после решения Конституционного суда Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Так, рассмотрены проекты законов «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции» (№ 4470) и «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172 -4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины» (№ 4471).

Председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила, что в проекте закона №4470 предусмотрено, что проверку всех деклараций осуществляет НАПК, в то же время введен механизм жалобы для судьи, если он чувствует, что в процессе проверки декларации на него оказывается давление.

Она подчеркнула, что такая позиция согласуется и с проектом решения Венецианской комиссии.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект № 4470 за основу и в целом.

Переходя к рассмотрению второго законопроекта, Радина подчеркнула: «Эти два законопроекта является единым пакетом и содержат единую систему особенностей взаимодействия НАПК и судьями, судьями Конституционного суда».

Так, законопроектом №4471 вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, производные от тех особенностей проверки деклараций судей, которые предложены в законопроекте №4470.

Председатель Комитета проинформировала: «В Кодекс добавляется одна статья с особенностями вручения протоколов об административных правонарушениях судьям. Предполагается, что основной способ вручения таких протоколов – путем отправки по почте. Вместе с тем судье, судье Конституционного суда дается возможность по его желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или председателя Конституционного суда - для судьи этого суда. Также установлено, что НАПК, если не получило в установленные сроки объяснения судьи, может передавать документы на рассмотрение в суд».

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона №4471 за основу и в целом.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».