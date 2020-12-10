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Служба безопасности Украины разоблачила президента Национальной академии аграрных наук Украины при получении взятки в особо крупных размерах, сообщает пресс-центр СБУ.

По версии досудебного следствия, чиновник получил элитный автомобиль за включение претендента в список на вакансию академика. За «подарок» он также гарантировал дальнейшую передачу необходимых материалов на рассмотрение Президиума НААН Украины.

Сейчас должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных лиц.

Разоблачение и блокировка противоправных действий проводилось Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
ForUm

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