В Европейском Союзе считают решение Верховной рады, которым вернули ответственность должностных лиц за ложь в декларациях, недостаточным шагом в ситуации, возникшей после скандального решения Конституционного суда.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас во время онлайн-дискуссии.

«ЕС четко выразил свою позицию относительно закона, который был принят Верховной радой для восстановления ответственности за ложное декларирование активов. Мы признали, что это является шагом в реагировании на решение Конституционного суда, но этого недостаточно для восстановления сдерживающего эффекта системы декларирования в борьбе с коррупцией, и это надо доработать», - отметил Матти Маасикас.

Позиция ЕС, о которой напоминает посол, была обнародована накануне в коммюнике Еврокомиссии после онлайн-встречи с представителями правительства Украины, в котором, среди прочего, говорилось о необходимости решать ситуацию, возникшую в связи с решением Конституционного суда.

В коммюнике также отметили, что ЕС готов помочь Украине в поиске выхода из ситуации.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления», которым за ложь о доходах предусмотрены штраф и ограничение свободы.