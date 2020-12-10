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В Министерстве здравоохранения намерены подать вторую часть заявки на получение вакцины от коронавируса в рамках мировой инициативы COVAX 14 декабря. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, передает УНИАН.

«Минздрав с активным привлечением Центра общественного здоровья и экспертов на минувшей неделе уже направил первую часть заявки для получения вакцины в рамках инициативы COVAX. После проработки ряда требований были сформированы предпосылки получения 8 миллионов доз вакцины для 4 млн граждан», - напомнил он. «Вторая часть заявки в COVAX будет подана 14 декабря», - добавил Шмигаль.

Напомним, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации 5 декабря получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX на 8 млн доз вакцины от COVID-19.
ForUm

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